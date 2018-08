Kolm küsimust, mis aitavad Amazoni tööle saada

Ainult tellijale

Äripäev 08. august 2018, 16:39

Ainult tellijale

1998. aastal avaldas Amazoni juht kolm küsimust, millele peaks enne kandidaadi palkamist vastuse leidma, kirjutab CNBC.

Kuigi küsimused on kirja pandud 20 aastat tagasi, kinnitas Amazoni esindaja CNBC-le, et küsimusi küsitakse praeguseni.

Järgnevad kolm juhtivat küsimust, mida uute inimeste palkamisel arvestati.

Kas sa imetled seda inimest?

Esiteks palus Bezos mõelda enda isiklikule arvamusele kandidaadist.

"Ma olen alati proovinud töötada inimestega, keda ma imetlen ja ma julgustaks inimesi sama nõudliku olema," kirjutas Bezos. "Kui mõtled inimestele, keda elu jooksul imetlenud oled, on neilt arvatavasti olnud võimalik õppida või õppust võtta."

Kas see inimene suurendab töögrupi üldist efektiivsust?

"Latt peab pidevalt kerkima. Ma palun inimestel kujutleda ettevõtet praegusest viie aasta pärast. Sel hetkel peaks igaüks meist enda ümber vaatama ja ütlema, et "standardid on nüüd nii kõrgel, mul on hea meel, et ma liitusin grupiga varem".

Milline inimese külg teeks temast superstaari?

"Inimestel on unikaalsed oskused, huvid ning perspektiivid, mis rikastavad töökeskkonda kõigi jaoks. Ning tihti on see miski, mis ei ole isegi tööga seotud," kirjutas Bezos ning tõi näite, et on palganud Ameerika Spelling Bee (õigekirja võistlus – toim) tšempioni. "Ma kahtlustan, et see ei aita teda igapäevatöös, kuid see teeb siin töötamise lõbusamaks..."