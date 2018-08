Pro Kapital pikendas vahetusvõlakirjade tähtaega

Äripäev 11. august 2018, 10:47

Pro Kapitali börsiteates seisab, et ettevõte pikendas vahetusvõlakirjade lunastustähtaega kahe aasta võrra.

Pro Kapital teatas, et on pikendanud 838 984 „Pro Kapital Grupp vahetusvõlakiri PKG3 10.08.2014“ vahetusvõlakirja lunastustähtaega kahe aasta võrra. Uueks lunastustähtajaks on 10.08.2020. Pro Kapital lunastab 27.08.2018 1200 vahetusvõlakirja PKG3.

Kokku pikendati vahetusvõlakirju PKG3 väljalaskehinnas 2 349 155,20 eurot ja 27.08.2018.a lunastatakse vahetusvõlakirju PKG3 väljalaskehinnas 3360 eurot.

Vahetusvõlakirjade intress on 7% kalendriaastas ja annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada ühe vahetusvõlakirja Pro Kapitali ühe aktsia vastu. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind on 2,80 eurot vahetusvõlakirja kohta.