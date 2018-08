En+ pakub sanktsioonide alt pääsemiseks lahendusi

Vene alumiiniumitootjas Rusal 48% omav En+ esitas USA rahandusministeeriumile kava, kuidas tulla vastu ameeriklaste nõuetele ja pääseda sanktsioonide alt, vahendas Financial Times.

Plaan näeb ette vähendada En+ kaasomaniku Oleg Deripaska osalust ettevõttes alla 45% ning anda aktsiad üle VTB pangale, kirjutas väljaanne. Praegu on USA sanktsioonide all Deripaska osalus Rusalis 48,13% - see kuulub talle En+ kaudu, kus ta on sees 66%ga.

Uut plaani pole USA võimud veel heaks kiitnud, kirjutab FT. Küsimusi võib tekitada eelkõige see, et VTB pank on samuti sanktsioonide all. En+ plaani järgi antakse aktsiapakk pangale vaid ajutiselt, seniks, kuni sanktsioonid maha võetakse, rääkis FT-le asjaga kursis allikas. Lisaks lubab plaan, et Deripaska teenitavad dividendid kantakse tingdeponeerimiskontole seniks, kuni oligarh USA mustast nimekirjast kustutatakse. En+ lubab ka, et Deripaska ei sekku kontserni sõltumatute direktorite ametisse nimetamisse.

Praegu kuulub VTB pangale 9,62% metalli- ja energiaäri En+ Groupi aktsiatest.