Türgi vedas valuutad põhja

Äripäev 13. august 2018, 13:40

Türgi kriis on pannud muretsema investorid üle kogu maailma: järsk langus Aasia turul kandus hommikul üle ka Euroopasse.

Türgi liir oli suurim kaotaja – nii madalal pole valuuta isegi viimase 10 aasta jooksul olnud. Korraks käis liir ära 7,2 dollari juures, mis on uus põhi. Kuigi Türgi rahandusminister lubas pühapäeval välja tulla plaaniga, mis juba alates tänasest turge tõstma peaks, on turud siini kõhkleval seisukohal. Liir, tõsi küll, hakkas elavnema ja tõusis ligi 6% võrra dollari suhtes ning nüüd saab ühe dollari eest 6,8 liiri. Probleeme tekitab Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani plaan intressimääru jõuga võimalikult madalal hoida. See ei meeldi rahvusvahelisele investorite kogukonnale, kes näeksid parema meelega, et intressimäärad tõuseksid. Turud lõi värelema Türgi keskpanga mõne päeva tagune otsus jätta intressimäär 17,75 protsendi juurde, mis on võrreldes Euroopa Liidu nullintressiga röögatult kõrge.

Languses oli ka euro - euroala on Türgi majandusega tihedalt seotud ning investorid kardavad nii seda, et Euroopa pankades olev Türgi võlg siinsetele ettevõtetele kehvasti mõjuda võib kui ka Euroopa reaktsioone USA-Türgi konflikti osas.

Pole kaotajaid ilma võitjateta: tõusu võivad nautida turvasadamatena tuntud Jaapani jeen, Šveitsi frank ja dollar.

Türgi tahab võidelda

„Ma tahan, et nad (USA – toim) teaks, et me ei anna alla. Me jätkame tootmist ja me jätkame ekspordi suurendamist,“ ütles Türgi president Recep Erdogan pühapäeval, lisades: "Kui te tulete meie vastu oma dollaritega, siis me leiame teise võimaluse äri tegemiseks…. USA ohverdab oma 81 miljoni elanikuga liitlase Türgi terroristlike sidemetega pastorite nimel“.

Suhted kahe NATO liitlase vahel on pehmelt öeldes pingelised. Türgi on asunud otsima abi teiste võimalike liitlaste, Hiina, Venemaa ja Katari käest, kuigi Bloombergi analüütikud leiavad, et neil pole võimekust Türgit finantsaugust välja aidata.

Võitlust peab Türgi ka sotsiaalmeediaga: Handelsblatti andmetel uuritakse riiklikul tasandil sotsiaalmeedia kontosid ja astutakse juriidilisi samme nende vastu, kes Türgi majanduslikku olukorda kritiseerivad.