Tesla potentsiaalne rivaal Hiinast tuleb USA börsile

Hiina elektriautode tootja NIO, mida on nimetatud Tesla konkurendiks, andis esmaspäeval USA-s sisse dokumendid Ameerika hoiuaktsiate (ADS-id) börsile toomiseks. NIO soovib aktsiad börsile viie kaasata 1,8 miljardit dollarit, vahendab Marketwatch.

NIO nimetas aktsiate emissiooniprospektis oma kapitali kaasamise eesmärgiks 1,8 miljardit dollarit, kuid tavaliselt on esimestes noteerimisdokumentides välja toodud prognoositav summa, et määrata oodatav kulu aktsiate börsile viimise nõustamiskulude jaoks, ütleb Marketwatchi toimetaja Jeremy C. Owens. Hilisemates dokumentides tuuakse välja juba kindlam summa.

Käesoleva aasta veebruaris vahendas Reuters, et NIO on palganud kaheksa panka, et hakata ette valmistama enda aktsiate USA turule viimiseks mahuga 2 miljardit dollarit.

NIO hakkas alles käesoleval aastal käivet tegema, nii et esimesel poolaastal sai firma sõidukite müügist 6,7 miljonit dollarit müügitulu ning kogu müügitulu oli 7 miljonit dollarit. Kahjum oli samal ajal üle 500 miljoni dollari. Eelmisel aastal sai ettevõte 759 miljonit dollarit kahjumit.

NIO-t on võrreldud sageli Teslaga, kuna ka NIO keskendub premium-klassi elektriautodele ning NIO mainis Teslat 13 korral oma esimeses USA väärtpaberite ja börsikomisjonile saadetud aktsiate registreerimisdokumentatsioonis.

ADS-e ja ADR-e (Ameerika väärtpaberite hoidmistunnistused) kasutavad välismaised ettevõtted, kes tahavad oma aktsiaid viia kauplemiseks USA börsile.