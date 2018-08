Dow Jonesi indeks 60 aasta pikimas korrektsioonis

USA Dow Jonesi indeks jõudis eile huvitava rekordini – indeks pole 60 aasta jooksul nõnda kaua korrektsioonis olnud, vahendab MarketWatch.

Dow Jones on sellel aastal korrektsioonis olnud juba 131 päeva. See tähendab, et indeks pole märtsis saavutatud põhjast üle 10 protsendi veel tõusnud, selgub Dow Jones Market Data andmetest.

Praegu jääb Dow indeksil korrektsiooni lõpetamisest puudu 1,4 protsenti. Korrektsiooni jõudis indeks 23. märtsil, mil osaku väärtus kukkus 23 533 punktini. Selleks, et korrektsioonist välja tulla, peab see tõusma 25 886 punktini. Mitmed tehnilise analüüsi eksperdid ütlevad, et vara peab korrektsiooni lõpetamiseks saavutama uue tipu. Teised eksperdid räägivad, et 10protsendiline tõus eelmisest põhjast on piisav, et korrektsioon lõppenuks tunnistada. Viimane on turgude poolt rohkem aktsepteeritud definitsioon.

Dow ja S&P 500 indeksid jõudsid korrektsiooni selle aasta 8. veebruaril. Korrektsiooniks peetakse 10protsendilist langust kõigi aegade tipust.

S&P 500 indeks tuli korrektsioonist välja eelmise kuu lõpus. Kusjuures indeksi jaoks oli tegemist viimase 34 aasta pikima korrektsiooniga.

MarketWatchi reporter Ryan Vlastelica on välja toonud, et taolised korrektsioonid on väga erakordsed. Dow Jonesi andmetest selgub, et keskmine korrektsioon kestab Dow puhul 50 kauplemispäeva. Viimased viis korrektsiooni on kestnud keskmiselt vähem kui 40 kauplemispäeva.