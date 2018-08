Tallink tegi kahe aasta kauplemisrekordi

Äripäev 16. august 2018, 10:27

Tallinki aktsial oli eile kibe kauplemispäev ning sündis viimase kahe aasta kauplemisrekord.

Kokku tehti Tallinna börsil Tallinki aktsiaga 43 tehingut kokku 3,5 miljoni euro eest. See on Tallinki jaoks ebaharilikult suur käive: viimase 10 aasta statistika järgi jääb keskmine päevane kauplemiskäive napilt alla 200 000 euro. Viimati ületas Tallinki aktsia 3 miljoni euro kauplemispiiri 2016. aastal: Nasdaqi andmetel jäi 2016. aasta 15. märtsil kauplemiskäive 13,7 miljoni ja 13. märtsil 18,5 miljoni euro juurde. Märtsis teatas olulise osaluse müügist Genesis Asset Managers LLP: kui tema osalus oli 2009. aastal 9,96%, siis märtsiks oli osalus kukkunud 3,37% peale.

Tallinki kohta tuli eile uudis, et tema suuromanik Infortar on müünud Pirita TOP Spa hotelli. Kontserni aktsia tõusis börsil ligi protsendi jagu, 1,03 euro peale. Tänavu on aktsia langenud 17%.