Infortar müüs Pirita Spa hotelli

Ainult tellijale

Äripäev 15. august 2018, 14:00

Ainult tellijale

Tallink teatas, et ettevõtte suuraktsionär Infortar on müünud Pirita Spa hotelli.

Tehingu summat ei avalikustatud, Tallinki kinnitusel aga tehingu suurusel grupi majandustulemustele olulist mõju ei ole. Seoses hotelli müügiga lõpetab Pirita Spa hotelli opereerimise Tallinki tütarettevõte TLG Hotell.

Infortari suuromanik Ain Hanschmidt ütles Äripäevale, et hotelli müügitehing just jõustus, kuid teine osapool annab endast peagi ise märku. Küll aga on teada, et tegu on Eesti ostjaga. Tehingu summa plaanivad osapooled saladusse jätta. Vabaneva rahaga Ain Hanschmidtil veel konkreetseid plaane pole. „Eks püüame ikka investeerida,“ ütles Hanschmidt.

Infortar ostis TOP Spa Kinnisvara - millele kuulus ka toona Eesti suurim nimetatud spaahotell – välja 2008. aastal. TOP Spa Kinnisvara kuulus toona East Capitali ja Arco Vara kinnisvarafondile AVEC Baltic Property Fund.