Gundlach: võlakirjaturul võivad tulla suured liikumised

Gundlach kirjutas Twitteris, et langusele panustavate positsioonide netomaht on USA 10- ja 30-aastaste võlakirjade puhul rekordiliselt kõrge. Eelkõige mõtles ta mitteäriliste spekulantide positsioone. See võib tekitada tootluste järsu languse, kui intressid hakkavad langema ning investorid on sunnitud oma positsioone katma hakkama.

Massive increase this week in short positions against 10 &30 yr UST mkts. Highest for both in history, by far. Could cause quite a squeeze.