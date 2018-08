Hinnasõda ETFide maailmas

Ainult tellijale

Börsil kaubeldavate fondide ehk ETFide maailmas käib aktiivne sõda madalamate haldustasude rindel. Haldustasusid on kärbitud juba aastaid ja seda teevad nii USA kui ka Euroopa ETFide fondihaldurid. Investoritele on tegu hea uudisega.

Hinnasõja tulemuslikkust illustreerib hästi tõsiasi, et selle aasta esimesel poolaastal on näiteks USA ETFide turul turuosa võitnud just madalamaid haldustasusid rakendavad fondivalitsejad, nagu Vanguard ja Charles Schwab. Vanguardi turuosa USA ETFi-turul on küll vaid 25%, kuid värskelt ETFidesse voolanud rahast on firma oma fondidesse suutnud meelitada koguni 32%. Veelgi märkimisväärsem on Charles Schwabi saavutus, kes, omades vaid 3% turuosa, on omale saanud 13% kogu börsil kaubeldavatesse fondidesse liikuvast rahast.

Suurimat turuosa, 39%, omab USAs registreeritud ETFide turul siiski jätkuvalt kaubamärgi iShares all ETFe pakkuv BlackRock. Samas on sell aasta jooksul BlackRock oma fondidesse suutnud meelitada vaid 36% börsil kaubeldavatesse fondidesse värskelt laekunud rahast. Seega teeb liidripositsioonil olev BlackRock vähikäiku. Põhjus on siinkohal selge – konkurentidel on madalamad haldustasud.

Rohket uue raha sissevoolu nautivate Vanguardi ja Charles Schwabi varade mahuga kaalutud keskmine haldustasu määr on vastavalt 0,07% ja 0,09% aastas. BlackRocki iSharesi nime kandvate ETFide puhul on sama näitaja kõrge 0,22%. Kuna tasude hinnavahe ulatub kohati juba kordadesse, ei ole ime, et fondide varade mahtu kasvatavad kõige hoogsamalt just Vanguard ja Charles Schwab.