Uber annab gaasi rattaärile ja taandub autodest

Uberi juht Dara Khosrowshahi ütles, et ettevõte plaanib tulevikus lühisõitudel keskenduda autojagamise asemel hoopis rolleritele ja jalgratastele, vahendavad BBC ja Financial Times.

„Tipptunni ajal on väga ebaefektiivne, kui tonn metalli veab ühte inimest kümme kvartalit,“ ütles ta. „Lühikeses plaanis pole see meie jaoks finantsilises mõttes muidugi võit, aga pikas plaanis me usume, et see on see, kuhu me suunduda soovime,“ arutles Khosrowshahi. Uberi uus plaan tähendab seda, et pikemate sõitude jaoks saavad kliendid kasutada taksoteenust, lühema marsruudi saaks läbida aga kondimootoriga.

Uber on viimasel aastal suunanud päris palju raha rattafirmadesse. Uberi elektrilised jalgrattad Jump vuravad ringi kaheksas USA linnas ning on jõudmas õige pea ka Saksamaa pealinna Berliini. Ühtlasi on Uber käed löönud rollerifirmaga Lime.

Khosrowshahi nõustub, et ilmselt teenib Uber rattaäriga oluliselt vähem kui autoga ehk sama sõit jalgrattaga maksab vähem. Teisalt võivad inimesed hakata ratast kasutama pikemalt, mis annab põhjuse eeldada, et rahalises mõttes teeks see sama välja. Niisuguseid arenguid on Uber näinud juba San Franciscos.