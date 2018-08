Technopolisele tehti ülevõtupakkumine

Londoni peakorteriga kinnisvarainvesteeringufirma Kildare Partners tegi täna ostupakkumuse Soome börsil oleva Technopolise aktsiatele, suuremad investorid teatasid, et nad on pakkumuse vastu võtnud.

Technopolise suurimad investorid pensioniselts Varma ja Mercator Capital Ab, kelle käes on 34,5 protsenti aktsiatest, on pakkumuse vastu võtnud.

Ostupakkumuse hind on 4,65 eurot aktsia kohta, eilne aktsia hind oli 4,09 eurot, see tähendab 1protsendist preemiat, kirjutas Kauppalehti. Technopolise kõigi aktsiate hind ulatub ostupakkumuse järgi 729,7 miljoni euroni.

Inderesi analüütikule Jesse Kinnunenile ei tulnud uudis üllatusena. „Soome on praegu kinnisvarainvestoritele Euroopa mõõtkavas üsna põnev investeerimiskoht, sest majandus on hästi käima läinud ja kinnisvara pakub suhteliselt head tootlust. Turul on tehtud palju tehinguid ja viimase aasta suurimad ostjad on olnud välismaalased,“ ütles Kinnunen.

Kinnunen arvab, et pakkumine läheb läbi, sest ettevõtte nõukogu soovitab selle vastuvõtmist ja suurimad omanikud on juba nõustunud.

Kildare Partners on 2013. aastal loodud kinnisvarainvesteeringufirma, mis on loomisest alates investeerinud kinnisvarasse 4,4 miljardit eurot Suurbritannias, Saksamaal, Hollandis, Iirimaal, Itaalias, Rootsis, Norras, Prantsusmaal, Portugalis ja Belgias.

Ostupakkumise algusaeg on 7. septembril ja see lõpeb 8. oktoobril.

Technopolisel oli juuli lõpus 9489 investorit.

Helsingi börs on ostupakkumise tõttu Technopolise aktsia jälgimisnimekirja pannud. Börsi avanedes tegi Technopolise aktsia kohe 13,7prosendise tõusu, 4,65 eurole.