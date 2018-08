Börs: S&P ja Nasdaqi neljas rekord

Kolmapäeval valdas aktsiaturge jätkuvalt lootus kaubandussuhete soojenemisele, mis hoidis indekseid juba neljandat päeva järjest tõusurajal.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,23%, 26 124 punktini. Nasdaq Composite rallis 0,99% kõrgemale, peatudes viimaks 8109 punktil. S&P 500 tõusis 0,57% ja lõpetas päeva 2914 punktil. Nii Nasdaq kui S&P saavutasid sealjuures juba neljanda järjestikuse rekordi. Euroopa suuraktsiate koondindeks Stoxx Europe 600 kerkis 0,29%, sellal kui globaalse haardega indeks MSCI ACWI tõusis 0,59% kõrgemale.

Kolmapäeval andsid börsidele hoogu president Trumpi ja Kanada peaministri Justin Trudeau avaldused, et riigid võivad Põhja-Ameerika kaubandusleppe (NAFTA) uute tingimuste osas üksmeelele jõuda juba sel reedel. Samas seaks USA-Kanada kõneluste luhtumine ohtu ka USA ja Mehhiko vahel juba sõlmitud kokkuleppe, kuna paljud Kongressi liikmed soovivad NAFTA muutmise kinnitamiseks kõigi kolme riigi nõusolekut. Väärtpaberiturgude jaoks on mõistagi oluline aga see, kas Trumpil võib olla kavas asuda järgmisena maandama teisigi - Euroopa ja ehk ka Hiina - kaubanduspingeid.