Börs: USA turud suletud, Euroopas kauplemine vaiksem

Rait Kondor 03. september 2018, 18:20

Aktsiaindeksi graafik. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180903/BORS/180909913/AR/0/AR-180909913.jpg

Tänase töötajate päeva puhul on USA aktsiaturud suletud ning ka Euroopas on kauplemine vaiksem. Euroopa aktsiaturud sarnasel tasemel reedeste sulgemishindadega, vaid Suurbritannia aktsiad on 1% võrra tõusnud.