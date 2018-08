Google siseneb Indias laenuärisse

Ainult tellijale

Google teatas teisipäeval koostööst hulga India pankadega, et viia kiirlaenud massidesse ning saada enda makseteenusele miljoneid uusi kasutajaid.

Iga-aastasel Google’i üritusel New Delhis teatas Caesar Sengupta, Google Paymentsi ning Järgmise Miljoni Kasutaja initsiatiivi (Next Billion Users) juht, et plaani järgi tuuakse pangandusteenused kümnete miljonite indialasteni.

„Riigid nagu India, kus suur hulk inimesi pääseb internetti esimest korda telefoni kaudu, loovad uskumatult suure võimaluse innovatsiooniks,“ ütles Sengupta.

Eelmise aasta lõpus avalikustas Google makserakenduse Tez, mis on integreeritud riiklikult tagatud ühtsete maksete lahendusega. Ettevõtte sõnul on teenusel üle 22 miljoni kasutaja. Teisipäeval nimetati rakendus ümber Google Pay nimeliseks ning teatati koostööst nelja India pangaga: Federal Bank, HDFC Bank, ICICI Bank ja Kotak Mahindra Bank.