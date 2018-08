Rootsi kroon üheksa aasta põhjas

Ainult tellijale

Rootsi kroon on langenud tasemele, kus kaubeldi viimati finantskriisi ajal, kirjutab Bloomberg.

Kolmapäevaks oli Rootsi kroon langenud euro suhtes viiendat päeva järjest ning jõudnud üheksa aasta madalaimale tasemele. Langus järgnes nõrkadele jaekaubanduse tulemustele, mis süvendas tänavuse languse 8 protsendini euro suhtes.

Järgmisel nädalal on oodata Rootsi keskpangalt intressiotsust. Valuutakauplejad on panustanud kartusele, et Riksbank või järjekordselt intressitõusu edasi lükata, kuna oodatakse selgeid signaale inflatsiooni püsimisest 2 protsendi juures. Keskpank teatab oma otsuse 6. septembril.

Jätkuv krooni nõrkus on põhjustatud mitmest faktorist, mille hulgas on ümbruskonnast madalamad intressimäärad, ütles Swedbanki strateeg Anders Eklof. Ta toob välja ka kaubandussõja, millest ekspordile toetuval Rootsil oleks üksjagu kaotada.