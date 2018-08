Euroopa Liit hakkab krüptovarade reguleerimist arutama

Ainult tellijale

Äripäev 30. august 2018, 11:01

Septembri alguses kohtuvad Euroopa Liidu rahandusministrid hakkavad arutama krüptovarade ohtude ja võimaluste üle.

Euroopa Liidu 28 liikmesriigi rahandusministrid hakkavad 7. septembril arutama, kas ja kuidas oleks kõige targem krüptovarasid reguleerida. Arutlusele tuleb mitu probleemkohta, nende hulgas läbipaistvuse puudumine ja krüptovarade kasutamine rahapesuks, maksudest hoidumiseks ning terrorismi rahastamiseks, kirjutab Bloomberg.

Seaduseloojad üle maailma on krüptovarad tõusva populaarsuse pärast lähema uurimise alla võtnud. Euroopas on kuulda olnud hoiatusi, et suure volatiilsusega varad ei paku investoritele mingit kaitset. Euroopa Komisjon on lubanud arengul silma peal hoida ja otsustada, kuidas edasi tegutseda.

Krüptovarades nähakse ka võimalusi. ICOd ehk esmased krüptomüntide pakkumised on püstitanud efektiivse kapitali tõstmise viisi, mille areng võib aidata kapitaliturgusid Euroopa riikide vahel ühendada, seisab ühes dokumendis.