EA aktsia kukkus järsult

Mängutootja Electronic Artsi (EA) aktsia kukkus eile järsult, sest ettevõte teatas, et mäng „Battlefield V“ jõuab huvilisteni plaanitust kuu aega hiljem, vahendab MarketWatch.

Selle sammu eesmärk on esialgse tagasiside põhjal mängu paremaks muuta, teatas ettevõte. Mäng tuleb välja alles 20. novembril, mis tähendab, et konkureeriv „Call of Duty: Black Ops 4“ ilmub sellest vaid kuu aega hiljem.

„Battlefield V“ väljalaskega venitamine ei ole EA jaoks odav lõbu. See tähendab, et praegusel majandusaastal on võimalik mängu müüa kuu aega vähem. Ühtlasi vähendas EA oma terve aasta mängude müügi pealt saadava tulu prognoosi 6 protsendi võrra, 5,2 miljardi dollarini. Kolmandik sellest tulenes ebasoodsatest valuutakurssidest.

EA aktsia kukkus neljapäeval 9,8 protsenti, 115,9 dollarini. Ettevõtte aktsia on juulikuus saavutatud tippudest odavnenud umbes 25 protsenti, sest majandusaasta esimese kvartali tulemused olid oodatust kehvemad.