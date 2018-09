PRFoodsi käive kasvas teises kvartalis ligi 70%

Äripäev 01. september 2018, 13:41

PRFoods kasvatas teises kvartalis käivet 69,5% võrreldes möödunud aasta sama ajaga ehk 9,08 miljoni euro võrra. Omandatud tütarettevõtted (John Ross Jr. ja Coln Valley Smokery) panustasid müügikasvu 11,5 miljoni euroga. Auditeerimata konsolideeritud käive oli 22,15 miljonit eurot.

PRFoods konsolideeritud bilansimaht moodustas juuni lõpu seisuga 66,0 miljonit eurot, kasvades aastaga 32,5 miljoni euro võrra ehk ligi 100%. Peamine varade kasvu allikas tütarettevõtete soetus.

Toorkala hind mõjutas tulemusi

PRFoodsi juht Indrek Kasela märkis vahearuandes, et II kvartali tulemused olid ootuspärased. "Toorkala hinna muutus oli suurem oodatust, mistõttu toorkala kasumlikkuse osakaal oli madalam. Samuti vähenes toorkala müük Soomes ühe suure kliendi lahkumise tõttu. Samas oleme saavutanud uusi müügilepinguid Euroopa Liidus ning märkimisväärselt on kasvamas müük Aasia suunal," sõnas ta.

Arvuliselt kasvas käive kõige enam Soome turul suurenedes 5,4 miljoni euro võrra ehk 15,9 miljoni euroni. Soome on endiselt ettevõtte tähtsaim sihtturg moodustades 71,9% käibest. Eesti osatähtsus kahanes aastaga nii arvuliselt kui osakaalu poolest - kui aasta tagasi moodustas Eesti 12,3% ettevõtte käibest, siis nüüd on vastav arv 5,2%. Teiseks tähtsaimaks turuks on aga kerkinud Suurbritannia, moodustades 12,9% käibest (2,8 miljonit eurot).

Kasvuaega oodatakse ees

Tähtsaimaks tootesegmendiks kasvas aastaga kala ja kalafilee, võrreldes möödunud aasta teise kvartaliga oli kasv koguni 119,2% (4,9 miljonilt eurolt 10,7 miljoni euroni). Eelnevalt oli tähtsaim segment kuum- ja külmsuitsutatud tooted, mis kasvas samas aastaga 52,7% (5,9 miljonilt eurolt 9 miljoni euroni).

Ettevõtte plaanib edaspidi suurendada tootmisvõimsust ning kasvatada kalatoodangu müügimahtusid. "Grupp tegutseb aktiivselt uute toodete väljatöötamisega, et avada uusi eksportturge. Oma brändi kujundamine on algusjärgus nii Skandinaavias kui ka mujal maailmas, mistõttu juhatus eeldab, et ettevõtte kasvuaeg on veel ees," märgib ettevõte vahearuandes.

Tuleviku riskiteguritena näeb ettevõte näiteks toorkala hinnavolatiilsust, bioloogilise vara ümberhindlusest tulenevaid mõjusid ettevõtte majandustulemustele ja eluskalasid ohustavaid haiguseid.