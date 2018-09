Facebook ja Twitter USA Kongressi surve all

Kolmapäeval ilmusid Facebooki asejuht Sheryl Sandberg ja Twitteri tegevjuht Jack Dorsey USA Kongressi ülemkoja ette, et anda vastuseid Venemaa ja teiste riikide valeinformatsiooni leviku kohta. Mõlema sotsiaalvõrgustiku aktsiad langesid juba ülekuulamise eel madalamale.

Nii Sandberg kui Dorsey tunnistasid oma avakõnedes, et firmad reageerisid 2016. aasta presidendikampaania ajal USA poliitilisse arutellu imbunud Vene desinformatsioonile liiga aeglaselt, ent kinnitasid, et olukord on nüüdseks paranenud. Mõlemad platvormid on eemaldanud sadu kasutajaid, mis on olnud seotud "koordineeritud eksitava käitumisega". Sandbergi sõnul suudab Facebook üha paremini toime tulla igat laadi vastastega - "alates rahalisel eesmärgil tegutsevatest trollifarmidest kuni kõrgetasemelise sõjaväeluureni". Twitter on samuti asunud oma platvormil toimuvat karmimalt jälgima ja vajadusel ka võime teavitama, rääkis Dorsey parlamendisaadikutele. Eelmisel kuul andis firma näiteks uurimisorganitele teada Iraani valitsuse propagandat levitanud võltskasutajatest.