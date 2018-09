Jack Ma astub Alibaba juhtimisest kõrvale

Äripäev 08. september 2018, 11:49

Hiina rikkaim mees ning Alibaba juht ja kaasasutaja Jack Ma teatas, et astub Alibaba juhtimisest kõrvale.

Ametlikult loobus Ma Alibaba tegevjuhi ametist aga juba 2013. aastal ning jätkas pärast seda ettevõtte formaalse esindajana, kirjutab New York Times.

54aastane Ma on öelnud, et tahab edaspidi keskenduda heategevusele haridusvaldkonas. Ma on öelnud, et tema otsust amet maha panna ei saa kindlasti käsitleda kui ajastu lõppu Alibabas, vaid hoopis kui uue algust. Ta ütles, et pärast Alibabad hakkab ta rohkem keskenduma haridusvaldkonnale, mida Ma on paljudes oma varasemates väljaütlemistes pidanud üheks olulisemaks valdkonnaks. “Ma armastan haridust,” on Ma öelnud.

Ma kõrvale astumine ei tähenda, et ta pole Alibabaga enam üldse seotud. Ta jätkab firma toetamist mentori ja nõuandjana. Analüütikud on üldjoontes veendunud, et Ma kõrvale astumine väga suurt mõju Alibabale ei oma.