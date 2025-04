Tagasi 30.04.25, 13:50 Killustunud ühistranspordi areng jääb tegemata otsuste pärast toppama Eesti parima juhi kandidaat ja Hansa Grupi juht Neeme Tammis vedas esimest korda elus raadio hommikuprogrammi. Koos enda kutsutud külalise autoettevõtete liidu juhi Kersten Kattaiga rääkisid ettevõtjad ühisest huvist ehk transpordist.

Transpordifirma Hansa grupi juht Neeme Tammis ja autoettevõtete liidu juht Kersten Kattai.

Foto: Jana Palm

Tallinna ja Harjumaa ühistransport on liiga killustunud, leidsid Tammis ja Kattai. Viimase sõnul on Eesti võtnud eeskujuks Helsingi ja selle regiooni transpordikorralduse, aga samme, et Eesti süsteem ka areneks, pole tehtud.

“Tegelikult siin on lahendused teada. Küsimus on kokkuleppimises ja otsustamises,” ütles Kattai.

Tammis tõi ka näite, et Tallinna külje alt Laagrist tulles sõidab kesklinna suunas korraga nii rong kui ka linnaliinibuss. Nende kahe transpordiliigi piletisüsteemid ja piletite soodustused on aga täiesti erinevad ning nende ühildamisel tekiks palju kokkuhoitud raha.

Ettevõtjad arutlesid lisaks, millised kitsaskohad on veel ühistranspordis ning kuidas saaks neid vähendada. Samuti tuli juttu transpordi rahastamisest ning sektori tulevikust.