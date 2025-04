Tagasi 30.04.25, 12:53 Ettevõtjad: kultuuri panustamine võib ärile häid diile tuua Hansa Grupi juht ja parima juhi nominent Neeme Tammis kutsus oma esimesse raadio hommikuprogrammi kultuurikorraldaja Meelis Kubitsa, kellega jõudis intervjuu käigus järeldusele, et ettevõtjana muusikute ja kultuuri toetamine võib äripartneritega suhteid kiiremini üles soojendada ja pakkuda sedakaudu häid äridiile.

Neeme Tammis ning Meelis Kubits

Foto: Jana Palm

Tammis tõi näite, kuidas noormuusikute toetamine Hansa Grupile kasuks on tulnud.

“Kuna meil on Hansa Grupi presentatsioonis sees Hansa Grupi noore muusiku fondi slaid ning kui me oma välispartneritele endast tutvustuse saadame, siis väga tihti juhtub, et pool aega kohtumisest kulub selle peale, et oi kui äge ja mismoodi toetate,” rääkis Tammis Äripäeva raadios. “Pärast seda bisnessi juttu ajada on hoopis teine tera.”

Kubits ütles, et kultuuri toetamine annab ettevõtjatele nähtamatu kaitse. “Kui me vaatame Äripäeva mõjukate tabelit, siis mõne väikese erandiga on kõik ikkagi suured ja olulised kultuuri toetajad,” ütles kultuurikorraldaja.

Ettevõtjatel tuli jutuks ka, millised noormuusikud hakkavad maailmalavadele jõudma ning mida kultuuri toetamine ühiskonnale annab.