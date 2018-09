Äripäev 12. september 2018, 12:25

Bitcoini hind on praegu umbes 6200 dollarit. Veel eelmise aasta detsembris oli see 20 000 dollarit.

Krüptovaluutaindeksi kukkumine on tänavu olnud suurem kui Nasdaq Composite’i langus dot-comi mulli ajal, kirjutab Bloomberg.

Virtuaalrahad kukkusid täna uutesse sügavustesse: MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 indeks on kukkunud tänavu jaanuaris saavutatud tipptasemest suisa 80% allapoole. Meenutuseks, kui dot-comi mull lõhkes, kukkus Nasdaq Composite tipptasemest suisa 78% alla.

Kuigi möödunud aastal räägiti krüptorahade kuningaks peetavast bitcoinist kui „uuest kullast“ ning plokiahela kiirest levikust kõikvõimalikesse sektoritesse, siis nüüd räägitakse krüptovaluutadest hoopis kui liigselt ülespuhutud valdkonnast, mida takistavad edukaks saamisel turvaprobleemid, turumanipulatsioonid, regulatsioonide karmistamine ning Wall Streeti oodatust jahedam vastuvõtt.

Krüptorahade kaitsjad mõistagi seesuguse negatiivse stsenaariumiga ei lepi. Nad viitavad, et kuigi tehnikamull lõhkes, on internet praegu olulisem kui eales varem. Enam kui 15 aastat pärast Nasdaq Composite’i saatuslikku kukkumist on indeks taas rekordeid püüdmas.