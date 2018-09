Bezos annetab miljardeid heategevuseks

Jeff Bezos teatas, et plaanib osa oma varandusest annetada heategevuseks.

Amazoni tegevjuht ja tema naine, MacKenzie Bezos, panustavad uude heategevusfondi 2 miljardit dollarit. Fondi eesmärk on aidata koduta jäänud perekondi ning luua madala sissetulekuga kogukondades eelkoole. Nende projekti nimeks sai „Bezos Day One Fund“.

Bezos, kelle kontrolli all on lisaks Amazonile ka Washington Post ja kosmosefirma Blue Origin, sai sellel aastal maailma kõige rikkamaks inimeseks. Praeguseks on tema varade väärtus kerkinud lausa 164 miljardi dollarini, selgub Bloombergi andmetest.

Kodutute aitamine on olnud ka Amazoni fookuses. Selle aasta alguses alustas ettevõte koostööd Seattle’is tegutseva mittetulundusorganisatsiooniga Mary’s Place, mille eesmärgiks oli ehitada kodutute varjupaik. Amazon on aidanud peavarju pakkuda 200 koduta inimesele.

Selle kuu alguses annetasid Bezos ja tema abikaasa 10 miljonit dollarit organisatsioonile With Honor, mille eesmärk on rohkem sõjaveterane poliitikasse tuua.

Bezos on varasemalt kriitika alla sattunud, sest ta on üks vähestest miljardäridest, kes pole suurt osa oma varandusest annetanud. Eeskujuna toodakse välja Microsofti rajajat Bill Gatesi ja Berkshire Hathaway juhti Warren Buffettit.