Ain Hanschmidt: ärimees, kes tunnetab turgu

Riske jagub

Praeguses majandusolukorras tahaks Hanschmidt aga keskenduda riskijuhtimisele. „Muidu uinutab praegu toimuv ära – teatavasti tehakse halvad otsused just heal ajal, kui kõik läheb ladusalt ja tekib mugavus ning tähelepanu hakkab hajuma,“ selgitas Hanschmidt.

Praegu näeb ta ettevõtjana suurt väljakutset näiteks üha kasvavas palgasurves. „See on asi, millega tuleb kaasa minna ning selleks tuleb pidevalt lisandväärtust suurendada, et oma tooteid ja teenuseid kõrgema hinnaga müüa,“ rääkis Hanschmidt. „Näiteks Eesti Gaasis läksime LNG peale üle.“

Hanschmidt ütles, et tegevust mõjutavad ka poliitilised riskid. Kuna ta tegutseb mitmes valdkonnas, mõjutab iga valitsuse muutus midagi tema portfellis olevatest investeeringutest. „Praegu näiteks on energia hind liiga kõrgeks lastud – see mõjutab firmade omahinda ja konkurentsivõimet,“ märkis ta. „Riik maksustab liiga kergekäeliselt energiat ega arvesta sellega, et tööstus hoiab majandust üleval,“ jagus tal valitsejatele kriitikat. Ta lisas, et kõrge energia hinna tõttu on paljud välisinvestorid jätnud Eestisse tulemata. Samuti jääb Hanschmidtile mõistetamatuks, miks on keskkonnasõbralikum gaas näiteks kivisöest ja põlevkivist kõrgemini maksustatud.

Võrreldes eelmiste kümnenditega toob Hanschmidt välja bürokraatia kasvu. „Praegu on võimatu ehitada mingit kõrghoonet, sest detailplaneeringu tegemine võtab 10 aastat aega, kui sama idee tuli aga 1995. aastal, oli hoone kolm aastat hiljem püsti,“ tõi ta näite. „Entusiasm ja võimalused midagi ära teha olid 1990ndatel suuremad – toona sai inimestega rääkida ja mõtte edasi anda, nüüd peab kasutama advokaatide abi, et jumala eest mõne vale lausega midagi ära ei rikuks, kasulikum on maksta kallile advokaadile, et ta sinu eest kõneleks.“ Liigne bürokraatlikkus on väljendub Hanschmidti hinnangul ka börsiteadete ranges reglementeerituses, mis piirab tema sõnul firmade avatust.

Siiski tõdeb Hanschmidt, et majandus on praegu stabiilsem ning seda hoolimata poliitilistest turbulentsidest. „Kõige rohkem ohustab see, kui uued inimesed saavad võimule ja hakkavad tõmblema ning inimeste äriplaane ära rikkuma – see on väga ohtlik,“ tõdes Hanschmidt. „Lisaks on suur probleem see, et ettevõtja tavaliselt saab oma vigadest aru, aga valitsus tegi alkoholiaktsiisiga vea ja jääbki vaatama, kuidas miljonid Lätti lähevad, isegi kooliõpilane parandab kahe ära,“ pahandas ta.