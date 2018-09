Kiibitootjad kukuvad

Kiibitootjate aktsiad langesid eile tublisti, sest aina enam analüütikuid prognoosib, et mälukiipide nõudlus saab olema ülejäänud aasta jooksul oodatust kehvem, vahendab MarketWatch.

Goldman Sachs alandas Microni ja Lam Research Corpi hinnasihte, sest nende hinnangul saab kiibinõudlus olema prognoositust kehvem. Microni aktsia langes 4,3 protsenti, 41,74 dollarini ning tänavu on aktsia tõusnud vaid 1,5 protsenti. Lami aktsia kukkus päevaga 3,2 protsenti.

Samal ajal langes PHLX Semiconductor indeks 1,2 protsenti, S&P 500 tõusis vähem kui 0,1 protsenti. PHLX indeks on tänavu kallinenud 7,4 protsenti. Vahepeal oli indeks ka 15 protsendiga plussis.

Teisipäeval alandas RBC analüütik Amit Daryanani vähendas Microni hinnasihti 70 dollarilt 83 dollarini.

Tänavu on analüütikute seas olnud tuline debatt, kas mälukiipide hinnatsükkel on tööstuse paratamatu osa või mitte. Samal ajal on PLHX indeks kõikunud 50 ja 200 päeva libisevate keskmiste all ja üleval.