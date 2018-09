Qualcomm hakkas aktsiaid tagasi ostma

Qualcommi aktsia on täna tõusnud ligi 4 protsenti, sest juhtmevabade kiipide tootja alustas massiivse aktsiate tagasiostu programmiga, vahendab MarketWatch.

Ettevõte teatas, et aktsiate tagasiostu programmi maht on kokku 16 miljardit dollarit. See on osa aga suuremast programmist, mille maht ulatub 30 miljardi dollarini ja mis avalikustati tänavu juulis. Põhjuseks on asjaolu, et Qualcommi ostuhuvi konkurendi NXP Semiconductors NV vastu on ära kadunud, sest ettevõtet pole suudetud piisavalt soodsatel tingimustel omandada.

Kokku ostab Qualcomm investoritelt tagasi 178 miljonit aktsiat. Aktsiate tagasiostu programmi aitavad firmal läbi viia Bank of America, Citibank ja Morgan Stanley.

Qualcommi aktsia on täna tõusnud 3,5 protsenti, 74 dollarini. Viimase kolme kuu jooksul on ettevõte kallinenud 21 protsenti, S&P 500 on samal ajal lisanud 4,1 protsenti.