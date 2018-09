Uus iPhone jättis analüütikud külmaks

Ainult tellijale

Hiljuti miljardi dollari suuruse väärtuseni jõudnud Apple tutvustas kolmapäeval uusi seadmeid. Uued iPhone'id üllatada ei suutnud, aga õnneks näevad analüütikud majandustulemustes positiivsemat.

Lisaks tuli Apple välja uue nutikellaga Apple Watch 4, mille ekraan on varasemast suurem ja õhem, veel olulisemana on aga see, et seadmega saab teha ka EKGd.

Apple tuli välja kolme uue iPhone’iga. iPhone Xs on veekindel ja sel on 5,8-tolline OLED ekraan. Telefoni 6,5-tolline variant iPhone Xs Max on aga seni suurim Apple'i toodetud nutitelefon. Uuel mudelil on varasemast kiirem protsessor, 512 gigabaiti kettamahtu ja parem värvikuva. Telefonipere odavaim liige on aga XR, millel on 6,1tolline LCD ekraan ning 64, 128 või 256 gigabaidine mälu. Xsi alghind on 999, Xs Maxi oma 1099 ning XRi oma 749 dollarit.

Tehnoloogiajakirjanik Holger Roonemaa hindas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Apple’i uus telefon üllatust ei toonud. Tema sõnul on telefonidega juba revolutsioon tehtud ning tegelikult on tootjatel üha keerulisem tarbijaid üllatada.

Roonemaa kinnitusel ei maksa muretseda, et piisavalt iPhone’e ei müüda. Kui uudised on näidanud, et Huawei on Apple’i tõuganud suuruselt kolmandaks nutitelefonitootjaks ja ise trüginud teisele positsioonile, siis võtavad Apple ja Samsung Roonemaa sõnul turul põhimõtteliselt kogu kasumi. See tähendab, et kuigi maailmas on Androidil töötavaid seadmeid müüdud kindlasti rohkem, võtab raha ikkagi Apple ja osa jääb Samsungile. Seetõttu ei maksa Roonemaa hinnangul muretseda Apple’i majandustulemuste pärast.

Stabiilsed tulemused

Ka Wall Street ja analüütikud jäid uut õunatelefoni hinnates tagasihoidlikuks. Seda demonstreerib ka aktsia hind, mis sulgus kolmapäeval tooteesitluse järel kõigest 1,24% plussis.

Apple’i uute telefonide suhtes on omajagu kriitikat üles näidanud suurpank Goldman Sachs, kes otsustas pärast uute iPhone’ide ilmaletulekut Apple’i kasuminumbreid suisa kärpida. Goldman kärpis Apple’i fiskaalaasta kasumit aktsia kohta 13,77 dollarini. Panga varasem prognoos oli 14,53 dollarit aktsiast.

Goldmani analüütik Rod Hall saatis eile klientidele kirja, milles teatas, et kärbib iPhone'i keskmise müügihinna prognoosi, sest iPhone Xi perekonna seni odavaima liikme XRi hind on arvatust madalam. Ühtlasi otsustas Hall tõstmata jätta Apple’i aktsia järgmise 12 kuu hinnasihi, mille pank on määranud praegu 240 dollari juurde. See on 9% tõus võrreldes kolmapäevase sulgemishinnaga.

Edu võib saata odavaimat

Kõik nii pessimistlikud polnud. Piper Jaffray analüütik Michael Olsen viitas Bloombergile, et nüüd, mil Apple on tulnud välja uute toodetega, on klientidel laiem telefonivalik ja tõenäosus uuele telefonile üleminekuks seega suurem. Sealjuures on tema hinnangul märkimisväärne, et need, kes pidasid iPhone Xi liiga kalliks, saavad nüüd osta odavama telefoni XRi näol või siis suurema ekraaniga seadme Xs Maxi näol. Tõsi, viimane on siiski kallim kui iPhone X.

Katy Huberty Morgan Stanleyst arvas, et kuigi uue iPhone’i pere odavaim liige XR jõuab poodidesse oodatust hiljem ehk 26. oktoobril, ei tohiks selles probleemi näha. Tema sõnul on üsna suur tõenäosus, et uue õunatelefoni esimesed ostjad ostavad telefoni suurima versiooni ehk iPhone XS Maxi. Ühtlasi tõstis Huberty ka Apple’i aktsia hinnasihti, kergitades seda kahe dollari jagu, 247 dollarini.

Hiroharu Watanabe SMBC Nikkost hindas, et ilmselt ei tee Apple oma uute toodetega juba niigi küllastumispunktini jõudnud turul mingit suuremat muutust ning müügitulemused jäävad samaks. Sealjuures ennustab ta laias plaanis suurimat müügiedu just XR mudelile, sest see on odavam. Ta ei näe, et kõrgeima hinnaga seadmete müük oluliselt kasvaks.

Nomura analüütik Jeffrey Kvaal leidsis siiski, et kõrgema hinnaga telefonide müük on edukas ning see aitab kergitada iPhone’i keskmist müügihinda, mis jääb praeguste ennustuste kohaselt sel aastal 757 dollari juurde. Kvaali sõnul aitavad kallimad seadmed tõsta keskmise müügihinna 800 dollarini ning kui läheb eriti hästi, siis isegi 830 dollari juurde.