Liven ostab kinnistu, kuhu rajada 22 miljoni eurone arendus

Arendajad jäävad skeptiliseks

Tallinna linnaplaneerimise juht on kahe aastaga asutust karmide otsustega korralikult raputanud ja uute ehitiste aluseks olevate detailplaneeringute kiirendamise tõsiselt ette võtnud. Ettevõtjad aga kahtlevad veel, kas lubaduste tagant ka piisavalt tegusid välja tuleb.