SpaceX tahab Jaapani miljardäri kuule viia

Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saab Jaapani miljardärist Yusaku Maezawast esimene kosmoseturist, kes on lennanud ümber kuu, vahendab MarketWatch.

42-aastane ettevõtja Maezawa on ettevõtja ja kunstikoguja, kes on asutanud jaemüüja Start Today Co ja rõivabrändi Zozo. Kui SpaceX suudab missiooni enne rivaale (Jeff Bezose Blue Origin ja Richard Bransoni Virgin Galactic), saab Maezawast esimene kuuturist.

„Ma olen kuud armastanud juba lapsest saati,“ ütles Maezawa esmaspäeval. „See on minu eluaegne unistus olnud.“

Ta lisas, et ta tahaks endaga kaasa kutsuda 6-8 artisti ning reis võiks kesta 4-5 päeva. Eeldatavalt peaks reis toimuma 2023. aastal, loodab Maezawa.

Tesla ei avalikustanud, kui palju võiks reis ettevõtja jaoks maksma minna. „Ta maksab palju raha,“ ütles SpaceX-i juht Elon Musk. Mazawa varade väärtus on Forbesi andmetel umbes 3 miljardit dollarit.

Musk rääkis, et kui kõik hästi läheb, saavad nad 2-3 aasta pärast juba inimesi orbiidile viia.