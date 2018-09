Saudi Araabia investeerimisfond läks kulutamisrallile

Ainult tellijale

Äripäev 19. september 2018, 13:32

Ainult tellijale

Praegune aasta tuleb Saudi Araabia investeerimisfondile üks tehingurohkemaid, kirjutab Bloomberg.

Maailma suurim naftatootja lõi fondi, et vähendada enda sõltuvust naftast. Fond on teatanud, et investeerib 1 miljard dollarit elektriautosid tootvasse iduettevõttesse Lucid, samuti osteti 2 miljardi dollari eest osalus Elon Muski juhitavas Teslas ning veel peetakse kõnelusi, et müüa osalus keemiaettevõttes Saudi Basic Industries Corp, mis tooks prognoosi järgi sisse 70 miljardit dollarit.

Investeerimisfond loodi neli aastat tagasi, kui nafta hind langes rekordmadalale. 2030. aastaks plaanitakse varade maht kasvatada 2 triljonile dollarile, mis teeks sellest maailma suurima investeerimisfondi. Raha investeeringuteks pidi tulema ka Saudi Aramco IPOst, kuid see plaan on külmutatud.

See on pannud fondi strateegiat muutma. Rohkem tehakse väiksemaid investeeringuid, et hajutamisega riske vähendada, ütles Rachel Pether Sovereign Wealth Fundi instituudist. Hinnangute järgi on investeerimisfondil umbes 250 miljardi dollari jagu varasid. Ning tänavu tuleb investeeringute mõttes kõige aktiivsem aasta viimase nelja seas.