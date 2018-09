Amazon tahab avada tuhandeid kassadeta poode

Amazon kaalub kassapidajateta AmazonGo poodide suurt laienemist ning üle USA tahetakse 2021. aastaks avada 3000 uut poodi, kirjutab Bloomberg.

Kui Amazon saavutab edu, võib see segi paisata kiirtoidurestoranide ja tavakaupu müüvate poodide äri. Jaemüügifirmade CVSi, Walgreensi, Targeti ja Walmarti aktsiad kukkusid pärast raportit küllaltki järsult. Tõsi, osa neist lõpetas päeva siiski plussis.

Seni on Amazon kassapidajateta poode avanud vaid neli, kolm neist on Seattle’is ja üks Chicagos. Bloomberg kirjutas, et Amazoni tegevjuht Jeff Bezos on jätkuvalt katsetamas ning püüab leida parimat formaati. Kaks poodi müüvad ettevalmistatud toitu ning teised pakuvad toidukaupu.

Selle asemel, et ostu eest kassas tasuda, laevad kliendid alla rakenduse ning skaneerivad poodi sisenemisel oma nutitelefoni. Sensorid ja kaamerad jälgivad seda, mida inimene omale ostukorvi paneb ja millega poest lahkub. Maksmine toimub automaatselt.

Raporti kohaselt plaanib Amazon sellel aastal avada veel kuus taolist poodi, järgmisel aastal aga juba 50 ja 2021. aastaks 3000.

Amazoni aktsia on tänavu tõusnud ligi 65 protsenti. S&P 500 indeks on samal ajal lisanud 9 protsenti.