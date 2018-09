Börs: tariifid ei heidutanud

Spekuleerijate vaieldamatu lemmikaktsia oli Kanada kanepifirma Tilray (+38,12%), mis pälvis USA uimastite järelevalveametilt kolmapäeval loa toote üle piiri toomiseks, et oleks võimalik uurida taime tõhusust essentsiaalse treemori ravimisel. Uudis tõi kaasa sedavõrd äkilise kauplemistuhina, et kauplemine tuli suure volatiilsuse tõttu lausa paaril korral peatada. Juulis 17 dollarilt alustanud Tilray aktsia on nüüdseks kerkinud juba 214 dollari tasemele.