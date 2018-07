Kanada kanepifirma alustas esimest kauplemispäeva sööstuga

Neljapäeval tegi Kanada ravikanepi tootja Tilray Nasdaqi börsil ajalugu, olles esimene kanepifirma, mis on viinud läbi ametliku aktsiate esmapakkumise USA aktsiaturul, vahendab CNBC.

Tilray pakkus investoritele algselt 9 miljonit väärtpaberit hinnaga 14-16 dollarit aktsia kohta, määrates firma koguväärtuseks seega 1,3 kuni 1,5 miljardit dollarit. IPO hinnaks kujunes viimaks aga hoopis 17 dollarit ning neljapäeva esimeste kauplemistundide jooksul on Tilray hüpanud juba enam kui veerandi võrra kõrgemale.

Tilray on esimene kanepitootja, mis on viinud läbi ametliku IPO Ühendriikide börsil. Selle konkurendid, samuti Kanadas rajatud ettevõtted Cronos Group ja Canopy Growth saabusid USA aktsiaturule küll juba vastavalt veebruaris ja mais, kuid ei kasutanud selleks klassikalist esmapakkumist. Mõlemad firmad olid juba enne Ühendriikide investoriteni jõudmist noteeritud ka Toronto börsil.

Kanada kanepifirmade eelis Ameerika konkurentide ees on tingitud tõsiasjast, et hoolimata selle müügi seadustamisest teatud USA osariikides on taime omamine riiklikul tasandil siiski keelatud. Seetõttu pole näiteks California suurkasvatajatel jätkuvalt võimalik oma aktsiaid investoritele pakkuda.