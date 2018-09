GMi endine tippjuht: Tesla lõpetab surnuaias

Tesla tegevjuht Elon Musk on sümpaatne mees, kes ei tea, kuidas autotootjat juhtida, ütles General Motorsi endine juhatuse aseesimees Bob Lutz.

„Nad ei suuda kunagi Model 3 mudeliga raha teenida, sest kulud on liiga suured. Tal on 9000 inimest, kes toodavad vähem kui 150 000 autot aastas. Kogu see asi on ebaloogiline. See on autofirma, mis on liikumas surnuaia poole,“ ütles ta CNBC-le.

Lutzi kommentaarid tulevad ajal, mil Tesla suhtes on alustatud kriminaaluurimist ning turule tuli äsja ka uus konkurent. Nimelt tõi Audi avalikkuse ette uue elektrilise sportmaasturi, mis hakkab konkurentsi pakkuma Tesla Model Xile.

„Asi muutub kehvemaks ja ma arvan, et ühe või kahe aasta pärast näeme filmi, kus räägitakse Tesla surmast,“ lisas Lutz.

Lutz lisas, et Tesla „veritseb raha“ ja kriminaaluurimise tõttu ei luba USA väärtpaberi- ja börsikomitee ettevõttel turgudelt raha koguda.

„Teslal ei ole tehnoloogilist eelist või tarkvaralist eelist. Ka akude poolest pole neil eelist, eeliseid ei olegi,“ rääkis ta.

See ei ole esimene kord, mil Lutz on Tesla allakäiku ennustanud. Sama tegi ta ka eelmise aasta novembris.