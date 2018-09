USA võlakirjade tootlus on jälle kasvamas

USA võlakirjade tootlus on jälle kasvama hakanud ning peagi võidakse jõuda uute rekorditeni, vahendab MarketWatch.

USA 10aastaste võlakirjade tootlus tõusis eile 3,3 baaspunkti võrra, 3,081 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 17. maist. Ühtlasi on tootlus lähenemas seitsme aasta kõrgeimale tasemele, mis on 3,109 protsenti.



2aastaste võlakirjade tootlus tõusis 0,9 baaspunkti võrra, 2,807 protsendini, mis on viimase kümnendi kõrgeim tase. 30aastaste võlakirjade tootlus paisus 4,1 baaspunkti, 3,236 protsendini. Võlakirjade hinnad liiguvad tootlusega vastassuunaliselt.

Võlakirjaturg on uuesti surve alla sattunud ning põhjuseks peetakse kaubandussõja eskaleerumist. USA president Donald Trump otsustas, et 200 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele tulevad siiski tariifid. Hiina vastas omapoolsete tariifidega, kuhu alla läheb 60 miljardi dollari eest kaupu. Pärast seda ähvardas Trump, et Hiina-vastaseid tariife võidakse veelgi laiendada.

Analüütikute sõnul võivad tariifid avaldada võlakirjaturule küllaltki vastuolulist mõju. Kui tariifid tekitavad hinnasurve, siis võib kehvemini minna ka võlakirjadel. Kui majandus nõrgema kaubanduse tõttu aeglustub, siis võivad võlakirjad kiiresti kallinema hakata.

Deutsche Banki analüütikud prognoosivad, et kui USA kehtestab 250 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele 25protsendilised tariifid, tõuseb Ühendriikide inflatsioon 50 baaspunkti võrra (0,5 protsendipunkti võrra).