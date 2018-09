S&P 500 aktsiaindeksis toimusid sektorite vahel suured muudatused

S&P 500 aktsiaindeksis tehti kõigi aegade suurimad muudatused ärisektorite lõikes, nii et alates tänasest kuuluvad Facebook, Alphabet ja Netlix S&P 500 sideteenuste sektori alamindeksisse, vahendab Reuters.

Seoses muudatustega globaalses tööstusharude klassifitseerimise standardis (GICS) eemaldati eelnimetatud firmad tehnoloogia ning kestvuskaupade sektorist ning nad asetati uude tegevusharusse – sideteenuste (communication services) sektorisse.

Suured muudatused näisid Reutersi sõnul laabuvat ilma probleemideta, sest investorid liigutasid oma positsioonid ümber reedese kauplemispäeva lõpus, nii et see oli suurima mahuga kauplemispäev alates 9. veebruarist. Peamine osa reedesest tehingumahust tehti börsi lahtiolekuaja viimasel 15 minutil.

Täna on sideteenuste sektori suurim tõusja Netflix, mis on 2,9% plussis ning suurim kaotaja on Comcast, mille aktsia on täna 6,9% miinuses peale laupäevast uudist, et ta võitis Rupert Murdochi Twenty-First Century Foxi Sky telekanalite firma ostmiseks.

S&P Dow Jones indeksid ning MSCI on säilitanud laialt kasutatavat tööstusharude klassifikatsioonisüsteemi alates 1999. aastast ning firmade ümber jaotamine on tehtud selleks ,et paremini peegeldada seda, kuidas tehnoloogia, meedia ning tarbekaupade tööstusharud on ajas muutunud.

Sideteenuste alamindeks asendab S&P 500 indeksis varasemat telekomisektorit ning kui viimasel oli osakaal kogu S&P 500 indeksis 2%, siis uue sideteenuste indeksi osakaal üldises indeksis on 11%. Samal ajal arvestatakse, et tehnoloogiasektori osakaal langeb suures indeksis senise 26% pealt 20% peale ning kestvuskaupade indeksi osakaal langeb 13% pealt 11% peale.

Aktsiaturgude strateegid arvavad, et sideteenuste sektori indeksfondi (sümbol XLC) läheb lähiajal tublisti investorite raha lisaks, et saada uuesti enda portfellidesse nende aktsiate mõju, mis teistest indeksitest välja langesid, sh Facebook ja Alphabet (Google’i emafirna).

Ka Twitter liikus uude sideteenuste sektori indeksisse, kus on muuhulgas ka varasemad telekomisektori indeksi ettevõtted, nagu Verizon Communications, AT&T ning CenturyLink. Apple säilitab oma koha S&P infotehnoloogiaindeksis ning Amazon.com on jätkuvalt S&P kestvuskaupade indeksis.

UBS-i globaalse varahalduse aktsiastrateeg Edmund Tran tuletas meelde, et indeksite koosseisu muutumisega peavad investorid arvestama, et sideteenuste sektori indeksil ei ole sellist dividenditootlust, kui oli telekomiettevõtete indeksil. „Kui investor oli investeerinud näiteks telekomisektori indeksisse, sest talle meeldis väga kõrge dividenditootlikkus, mis oli umbes viis ja pool protsenti, siis nüüd saab see uues indeksis olema tuntavalt madalam,“ sõnas Tran.