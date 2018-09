Tollitariifide kolmas ring langetab aktsiaid

USA ja Euroopa aktsiaturud on täna languses, kui Hiina katkestas kõnelused uute tollitariifide kehtestamise osas ning uus ring tollitariife läks käiku.

Tollimaksu alla läheb 200 miljardi dollari ulatuses Hiina eksportkaupa ning Pekingi poolse vastusammuna 60 miljardi dollari ulatuses USA eksportkaupa. Osade majandusanalüütikute sõnul ei soovi Peking uusi läbirääkimisi alustada, enne USA valimisi 6. novembril. Majandusanalüütik Rob Carnell ütles, et „kuna küsitlused näitavad, et Demokraatlik Partei juhib arvamusküsitlustes, siis võivad hiinlased hinnata, et kaubanduskeskkond ei ole peale 6. novembrit enam nii vaenulik.“

USA laiapõhjaline aktsiaindeks S&P 500 on paar tundi pärast avanemist 0,4% miinuses, kaubeldes 2917 punkti peal. Euroopa turgudel on Saksa indeks 0,6% miinuses, Londoni börs on 0,5% langenud ning Itaalia ja Hispaani turul küünib langus 0,9% juurde.

Sektorite lõikes on täna languse osas immuunne naftasektor, kuna nafta hind tõusis viimase nelja aasta kõrgemale tasemele. Nafta hinda aitas kergitada OPEC-i otsus, et tootmiskvoote ei tõsteta ning nüüd pole turgudel täpset teadmist, kuidas kaetakse Iraani sanktsioonidest tulenev puudujääk alates novembrist.

Brenti toornafta on 2,5% plussis, kui novembrikuu futuurilepingu hind tõusis 80,78 dollarini barrelist, WTI toornafta on tõusnud 2,1% 72,25 dollarini.