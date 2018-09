Qualcomm: Apple jagas meie tarkvara Inteliga

Pooljuhtide ja telekomiseadmete tootja Qualcomm süüdistab Apple’it konfidentsiaalse informatsiooni varastamises ja selle edastamises Intelile, vahendab CNBC.

Apple’i vastu on juba varasemalt kohtusse mindud ning Qualcomm loodab, et hiljutised süüdistused lisatakse praegusele kohtuasjale juurde. Varasemalt on Qualcomm süüdistanud Apple’it selles, et ettevõte on rikkunud kahe ettevõtte vahel aastaid tagasi sõlmitud kokkulepet.

Ettevõtted on alates 2010ndate algusest pidanud vägikaikavedu. Apple’i tarnijad ei maksa Qualcommile lubatud litsentsitasusid – õunafirma hinnangul ei pea nad iPhone’i puhul neid tasuma.

Qualcomm loodab uute süüdistustega Apple’ile survet avaldada, et viimane kokkulepet täitma hakkaks. Qualcommi kaitsja Donald Rosenberg ütles CNBC-le, et praegune süüdistus on eraldiseisev teema ning see oleks ka esitatud varasemate kohtuasjadeta.

„Qualcommi väärtuslikke saladusi on kasutatud ebaseaduslikult selleks, et aidata konkurendil meile järele jõuda. See mõjub meie ärile halvasti ning taoline olukord ei tohi jätkuda,“ ütles ta.

Uued süüdistused on osa laiemast kohtuasjast, mis algatati eelmise aasta novembris. Väidetavalt alustas Apple leppe rikkumisega pärast seda, mil ettevõte hakkas iPhone’des kasutama Qualcommi kiipe. Kokkuleppe kohaselt pidi Apple tagama, et tarkvara lähtekoodid ja muud tööriistad, mida Apple’iga jagati, on asjakohaselt kaitstud. Qualcommi teatel ei ole Apple lasknud neil tarkvara kasutamist auditeerida ning see on ka põhjus, miks Apple kohtusse kaevati. Hiljem süüdistas Qualcomm Apple’it info jagamises Intelile.