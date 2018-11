Goldman Sachsi analüütikud arvavad, et Ameerika Ühendriikide majanduse aeglustumine toetab järgmisel aastal kulda. Foto: EPA

Goldman: kuld ja nafta hakkavad kallinema

Goldman Sachs teatas, et toorainete hinnad võivad järgnevatel kuudel tõusta umbes 17 protsenti, sest G20 kohtumise tulemused võivad olla toetavad, vahendab CNBC.

Viimastel kuudel on toimunud toorainete müügilaine. Nafta hinnad on järsult langenud, sest turuosalised kardavad ülepakkumist. Metallide väärtuse vähenemisele on hoogu andnud mure maailmamajanduse aeglustumise ja kaubandussõja pärast.

"Arvestades seda, kuidas toorainete fundamentaalnäitajatega on hindade puhul arvestatud, usume, et toorained pakuvad praegu väga head sisenemispunkti, eriti kulla, nafta ja baasmetallide puhul," ütlesid Goldman Sachsi analüütikud esmaspäeval avaldatud raportis.

Selle nädala lõpus kohtuvad Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping. Kohtumine annab riikidele võimaluse leida kaubandussõjale lahendus. Venemaa president Vladimir Putin arutab Saudi Araabia kroontprintsi Mohammed bin Salmaniga tõenäoliselt ka naftaturu poliitikat.

Probleemid võivad lahenduse saada

"Mitu probleemi, mis on seotud tooraineturgudega, võivad Buenos Aireses toimuval kohtumisel lahenduse saada," ütlesid analüütikud eesotsas Jeffrey Currie'ga.

"Sinna hulka võib arvestada Hiina ja Ühendriikide suhete paranemise. Lisaks sellele võime rohkem infot saama OPECi võimalike naftakärbete kohta," lisasid nad. Goldman teatas, et oodata on Brenti toornafta hinna taastumist.

Eile tõusis Brenti toornafta hind 2,5 protsenti ning ületas 60 dollari taseme. WTI kallines 1,6 protsenti, 51,24 dollarini barrelist. Reedel odavnes nafta ligi 7 protsenti ning jõudis viimase aasta madalaima tasemeni.

Goldman usub, et järgmisel aastal peaks hästi minema ka kullal. "Kui USA majanduskasv ootuste kohaselt järgmisel aastal aeglustub, siis saab kuld kasu sellest, et investorite nõudlus turvalisemate varade järele kasvab," kirjutasid analüütikud.

Kulla hind on täna tõusnud 0,2 protsenti, 1222 dollarini untsist.