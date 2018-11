Alibaba on üks ettevõtteid, kelle vahetusvõlakirjade tähtaeg varsti saabub. Foto: Reuters/Scanpix

Kas uued riskantsed võlakirjad kuulutavad tõusutsükli tippu?

Öeldakse, et ajalugu ei kordu, küll aga riimub. Iga majandustsükli tipus näeme mõnes mõttes sarnast olukorda – riskialdist käitumist. Hiljutine uudis uut tüüpi vahetusvõlakirjade populaarsuse kasvust viis mõtted just nendele radadele.

Enamik finantsturgudega kokku puutunuid tõenäoliselt teab, et 2008.–2009. aasta globaalse finantskriisi juures näidatakse näpuga ennekõike ülekuumenenud kinnisvaraturu poole. Kinnisvara on ju varemgi kiireid hinnarallisid ja sellele järgnevaid kukkumisi läbi teinud. Tavaliselt on see kõik olnud lokaalne fenomen. Miks siis seekord teisiti läks? Kuidas üldse on võimalik, et kinnisvara hinna langus USAs kõigutas finantsturge üle kogu maailma?

Finantsinnovatsioon, mis viis kriisini

Vastuseks on ligi 15 aastat tagasi massidesse jõudnud finantsinnovatsioon, mis peitub kolmetähelise lühendi CDO taga. CDOd ehk Collateralized Debt Obligations on oma olemuselt kinnisvaraga tagatud laenudest kokku pandud struktureeritud võlakirjad. Kuigi võlakirjad pandi valdavalt kokku USA turu kinnisvaralaenudest, võisid neid osta, ja ostsidki, investorid üle kogu maailma. Sellega oligi külvatud seeme, et seni lokaalsena toiminud kinnisvaraturu hinnatsükkel mõjutaks rahandusasutusi ja investoreid edaspidi nii Euroopas kui ka Aasias.