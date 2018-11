Callaway Golf ostab Jack Wolfskini, aktsia langeb

Jack Wolfskini logo. Foto: JOERG KOCH

Callaway Golf teatas reedel, et ostab Jack Wolfskini 476 miljoni dollari (420 miljoni euro) eest, vahendab Marketwatch. Jack Wolfskin on Saksamaal asuv matkarõivaste, -jalanõude ja -tarvikute tootja.

Callaway Golfi jaoks on tegemist järjekordse ostuga, mille eesmärgiks on laiendada firma tegevust aktiivse elustiili turule, mille eelkäijateks oli 2017. aastal toimunud TravisMathew ja Ogio firma ost.

Jack Wolfskini ost vähendab Callaway Golfi aastakasumit 6 senti esimesel aastal peale tehingu toimumist, kuid suurendab kasumit teisel aastal. Tehingut peaks lõpule jõudma 2019. aasta esimesel kvartalil.

Jack Wolfskin, mis ei ole börsiettevõte, on tuntud bränd nii Hiinas kui ka Euroopas. Firma peakontor jääb edasi Saksamaale Idelsteini. Callaway Golf on USA-s Californias tegutsev golfivarustust valmistav ja müüv firma.

Investorid pidasid Jack Wolfskini eest makstavat hinda kõrgeks, nii et Callaway Golfi aktsia on tehingust teatamise järgselt 11% kukkunud, makstes New Yorgi börsil 16,80 dollarit.