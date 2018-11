Eurotsooni inflatsioon on aeglustunud, mis toetab Euroopa Keskpanga ettevaatlikku võlakirjade ostuprogrammi lõpetamist. Foto: EPA

Eurotsooni inflatsioon aeglustus

Eurotsooni inflatsioon aeglustus novembris ootuspäraselt, tähtsamad näitajad olid aga oodatust nõrgemad, mis toetab Euroopa Keskpanga rahapoliitikuid, kes toetavad stiimulite järkjärgulist lõpetamist, vahendab CNBC.

Euroala 19 riigi tarbijahinnad tõusid novembris 2 protsenti (eelmise aasta sama ajaga võrreldes). Oktoobris oli inflatsioon 2,2 protsenti, mis on viimase kuue aasta kõrgeim tase, teatas Eurostat reedel.

Inflatsiooninäitaja oli Reutersi küsitletud ökonomistide prognoosiga kooskõlas.

Inflatsioon on Euroopa Keskpanga määratud 2protsendilisest eesmärgist olnud juba kuid kõrgemal või samal tasemel. Keskpank on aga teatanud, et tõenäoliselt inflatsioon eesmärgist väga palju kõrgemale ei tõuse. Inflatsiooni kiirenemises on süüdistatud eelkõige volatiilseid energiahindu.

Tõesti, Eurostat teatas, et energiahinnad tõusid aastases võrdluses 9,1 protsenti. Võrreldes oktoobriga (+10,7 protsenti) hinnatõus aga aeglustus. Töötlemata toidu hinnad tõusid 1,8 protsenti.

Kui need kaks volatiilset komponenti kõrvale jätta, aeglustus inflatsioon 1,1 protsendini, mis oli oodatust madalam näitaja.

Euroopa Keskpank plaanib oma 2,6 triljoni eurose võlakirjade ostuprogrammi lõpetada järgmisel kuul. Keskpanga sõnul on inflatsioon piisavalt kõrge ning eurotsooni majandus jätkab kasvu ka toetuseta.