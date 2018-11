PRFoodsi puhaskasum kahanes märgatavalt. Foto: Andras Kralla

PRFoodsi kasum vähenes järsult

PRFoods teatas oma kolmanda kvartali tulemused, millest selgus, et ettevõtte puhaskasum on tublisti vähenenud.

PRFoodsi auditeerimata konsolideeritud käive kasvas tänavu kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 7,8 protsenti, 19,39 miljoni euroni. Brutomarginaal suurenes 1,6 protsendipunkti, 15,2 protsendini.

EBITDA (kulumieelne kasum) kahanes 46 protsenti, 1,12 miljoni euroni. Kui ühekordsed kulud välja arvata, siis vähenes kasum enam kui 50 protsenti, 1,13 miljoni euroni. Puhaskasum vähenes 87 protsenti ning oli 140 000 eurot.

"PRFoodsi kolmanda kvartali tulemused näitavad, et valitud strateegia on end õigustamas. Suund võeti toodete kasumlikkuse parandamisele ning väikese marginaaliga toodete osakaalu vähendamisele. See on hakanud ka tulemustes kajastuma," kirjutas ettevõte.

PRFoods lisas, et Suurbritannia käivet mõjutas naela volatiilsus ning kulumieelset kasumit vähendasid sügisel väljamakstud ühekordsed boonused, mis suurendasid tööjõukulusid. Samas nähakse, et rohkem pole vaja palka tõsta ning palgasurvet pole.

Juhtkond plaanib ettevõtete ühendamisega vähendada dubleerivaid tegevusi administratsioonis ja viia grupi tugiteenused riikidesse, kus kulud on optimaalsed.

"Neljanda kvartali prognoos vastab meie ootustele ning juhtkond on positiivne ettevõtete väljavaadetes ning paranenud kasumlikkuses," kirjutas ettevõte börsiteates.