Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: EPA

Föderaalreservi rahusobitamine annab volatiilsusele hoogu juurde

Föderaalreservi juhi Jerome Powelli rahusobitamine turgudega oli üks viimaste kuude tähtsamaid sündmusi aktsiaturgudel.

Powell ütles selle nädala kolmapäeval peetud kõnes, et intressimäärad on “neutraalsest tasemest” veidi madalamal. Keskpanga juht viitas sellele, et intressimäärade 3aastane tõusutsükkel on läbi saamas. Pärast Powelli kõnet tõusis Dow Jonesi indeks 600 punkti võrra – nii Dow kui ka S&P 500 indeksi jaoks oli tegemist parima päevaga alates märtsist.