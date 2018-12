Danske panga suuromanik tahab juhatusse uusi liikmeid, et seeläbi uus juht ametisse saada. Foto: EPA

Danske suuromanik survestab juhatust

Danske panga suuromanik A.P. Moller Holding vabastas ametist juhatuse esimehe Ole Anderseni ning kutsus reedeks kokku erakorralise aktsionäride koosoleku, kirjutab Reuters.

Reedesel koosolekul on plaanis juhatusse valida kaks uut liiget. Danske pangas 21protsendilist osalust hoidev A.P. Moller Holding ei ole varasemalt tuntud aktiivse investorina ning loodab enda sammule aktsionäride seas suurt tuge. Mitu suurinvestorit on toetust tehtud sammudele kinnitanud.

Suuromaniku eesmärk on paika panna meeskond, kes valiks asenduse septembris tagasi astunud Thomas Borgenile. Septembris tunnistas endine juht, et Danske panga Eesti harust oli enam kui kaheksa aasta jooksul läbinud sadu miljardeid kahtlast raha.

Oht Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumilt trahvi saada, kes viib läbi uurimist Eesti, Taani ning Suurbritannia ametivõimude kõrval, on kukutanud panga aktsia hinda alates märtsist pea 50 protsenti ning pühkinud turuväärtusest ligi 15 miljardit dollarit. See on omakorda viinud mitu aktsionäride gruppi mõtteni esitada ettevõtte vastu kahjuavaldused, kuid seni veel ühtegi esitatud ei ole.