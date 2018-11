Danske Banki Eesti haru kontorist voolas läbi sadu miljardeid kahtlast raha. Foto: Andras Kralla

Taani prokuratuur esitas Danskele süüdistuse

Taani prokuratuur esitas Danske Banki vastu esialgse süüdistuse rahapesureeglite rikkumises panga Eesti harus, teatas pank börsile.

Danske Bank sai täna esialgse süüdistuse Taani riigiprokuratuurilt riigi rahapesuvastaste reeglite rikkumises neljas asjas, mis kõik puudutavad panga tegevust Eesti harus ajavahemikus 2007. aasta 1. veebruarist kuni 2016. aasta jaanuarini.

„Me olime süüdistuseks valmis tulenevalt septembris esitletud raporti leidudele ja järeldustele,“ ütles panga juht Jesper Nielsen. „Meie huvides on, et juhtum uuritaks lõpuni ja loomulikult teeme me uurijatega koostööd ja anname võimaliku materjali uurimise käsutusse.“ Ta lisas, et pank on sellest ajast muutusi teinud ja olukord on väga erinev sellest, milline see oli kahtlaste tehingute ajal.

Rohkem kommentaare pank käimasoleva juhtumi kohta ei anna.

Kopenhaageni börs oli peatse süüdistuse juba Danske aktsia hinna sisse arvanud, mistõttu pööras väärtpaber kolmapäeval hoopis kergele tõusule, kerkides päeva kokkuvõttes 0,74%.