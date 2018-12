Frankfurdi börs, kus kujuneb DAX-indeks. Foto: EPA

Börsidel on toimunud indeksiplahvatus

Indeksifondid koguvad üha suuremat populaarsust. Kasvab nii indeksifondidesse investeeritud varade maht, indeksifonde pakkuvate fondivalitsejate arv kui ka fondide endi arv. Kõik see on viinud ka indeksite arvu plahvatusliku tõusuni.

Traditsiooniliste investeerimisfondide puhul on fondijuhil suhteliselt vaba valik, kuidas fondi varasid paigutada. Jah, fondi tingimustes sätestatakse tavaliselt ära teatud raamistik, kuid valikuvabadust jääb siiski kätte päris palju. Ühtlasi tähendab see seda, et olgu Euroopa aktsiatesse raha paigutava fondi valitseja mõni Euroopa suurpank, põhjamaine fondivalitseja või meie kodumaine fondihaldur, paljud neist võrdlevad oma fondide tootlust ühe ja sama indeksiga. Antud näite puhul võib selleks vabalt olla STOXX Europe 600 indeks.