OPEC ootab, et Venemaa naftakärped heaks kiidaks. Foto: Reuters

OPEC ootab Venemaa järel

OPEC on kohtumisel tootmiskärbetes sisuliselt kokkuleppele jõudnud, ütlesid kaks anonüümseks jäänud allikat Reutersile. Lõpliku otsuse tegemine on aga edasi lükatud, sest naftakartell ootab Venemaa seisukohta, vahendab CNBC.

Analüütikud usuvad, et Venemaaga kokkuleppele jõudmine takistuseks ei kujune. “Moskva ja Saudi Araabia kokkuleppeni jõudmine ei ole ületamatu takistus,” kirjutasid naftaturu analüüsifirma Energy Aspectsi analüütikud eile avaldatud kommentaaris.

“Aga isegi kui leppeni jõutakse, kujuneb info edasiandmine küllaltki haprale turule keeruliseks. Segane avaldus, kus räägitakse ülepakkumise vältimisest, võib naftaturu uuesti langema panna,” lisasid nad.

Eile ütles Saudi Araabia naftaminister Khalid al-Falih, et OPECi päevase tootmise kärpimine miljoni barreli võrra peaks olema piisav. Turgude arvates see nii aga ei ole ning nafta hind hakkas langema.

“Turud tahavad numbrit näha, aga tundub, et suuremaid naftakärpeid OPEC siiski ei taha,” ütles TS Lombardi ökonomist Konstantinos Venetis.

“Moskva on teatanud, et tahab koostööd jätkata, aga Venemaal on vähem kaalul kui Saudi Araabial. Neil on eelarve täitmiseks vaja madalamat nafta hinda kui saudidel,” lisas Venetis.

WTI toornafta on täna odavnenud 1,2 protsenti ja Brent 0,9 protsenti. Kummagi barrel maksab vastavalt 50,88 ja 59,55 dollarit.